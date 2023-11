Rettungshubschrauber in Brüggen Müllwerker von Auto angefahren

Ein Mitarbeiter der Müllabfuhr ist am Freitagmorgen auf der Roermonder Straße in Brüggen von einem Auto angefahren worden. Der 23-Jährige verletzte sich schwer, er wurde im Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann vom hinteren Podest des Müllwagens gestiegen und wollte die Straße überqueren, um einen Abfallbehälter einzusammeln. Dabei wurde er von einem Auto angefahren, am Steuer saß eine 52-jährige Brüggenerin.