Rettungseinsatz in Viersen Feuerwehr rettet verunglückten Mountainbiker

Der Unfall ereignete sich bereits am Montag. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Hauptwache und der Rettungsdienst gegen 15.25 Uhr zu einer „Person in Notlage“ alarmiert worden. In der Nähe des Stadions an der Hindenburgstraße war der junge Mountainbikefahrer in unwegsamen Gelände gestürzt. Wie die Feuerwehr weiter berichtete, leitete der Rettungsdienst sofort Maßnahmen zur Versorgung des Patienten ein. Parallel bereiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die technische Rettung mit Hilfe der Seilstrecke und Schleifkorbtrage vor.