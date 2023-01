Sondersitzung in Viersen Rat hat über Leerung der Restmülltonne entschieden

In einer Sondersitzung hat der Stadtrat am Montag einstimmig beschlossen, dass die Restmüll-Tonne ab 2024 in einem 14-tägigen Turnus von der NEW Umwelt GmbH geleert wird. In den ersten zwei Jahren soll es in den Sommermonaten weitere sieben Entsorgungsfahrten geben. Nach zwei Jahren soll dann entschieden werden, ob diese Vorgehensweise beinbehalten wird oder ob auch von Anfang Juni bis Mitte September der Restmüll alle 14 Tage entsorgt wird.