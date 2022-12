Gastronomie im Kreis Viersen Restaurants haben kaum noch Tische frei

Harald Röbers betreibt in Schwalmtal die Gastronomie am Heidweiher. Er bemerkte: „Wir können nicht so viele Weihnachtsfeiern wie vor der Corona-Pandemie verzeichnen.“ Trotzdem laufe das Weihnachtsgeschäft gut. „Am ersten und zweiten Feiertag sind wir ausgebucht. Wir hatten aber bereits Ende 2021 für die Weihnachtsfeiertage in diesem Jahr kaum noch Tische frei“, so Röbers.