Papas Tapas hat sich verabschiedet Restaurant-Schließung in Niederkrüchten

Das war kein leiser Abschied, den Oliver Wehrmann mit seinem spanischen Restaurant „Papas Tapas“ in Niederkrüchten-Birth hingelegt hat. Drei Tage lang servierte er bei „La Ultima Fiesta“ nicht nur Tapas, sondern hatte mit Rafael del Alcala auch einen passenden Musiker eingekauft. Wer an diesen Abenden mit Wehrmann sprechen wollte, erlebte ihn zwischen Töpfen und Pfannen hantierend in der Küche, zahlreiche Bestellungen zubereitend. „Viele Stammgäste sind nochmal gekommen, um zum letzten Mal bei uns zu essen“, schildert der Niederkrüchtener mit dem Faible für die andalusische Speisen. Am Silvesterabend machte er das letzte Mal den Herd an und die Tür auf, nun ist endgültig Schluss. Nach rund 2,5 Jahren schließt der Niederkrüchtener, der direkt nebenan wohnt, seine Tapas-Bar. „Es ist einfach nicht mehr zu finanzieren“, sagt er.