Das Schwalm-Maas-Nette-Naturschutzgebiet : Resolution zum Kohleausstieg erhält noch mehr Unterstützung

Kreis Viersen Die Gemeinderäte in Schwalmtal und Niederkrüchten haben auf Initiative der CDU-Fraktionen eine Resolution zu Tagebauende, Sicherung des Grundwasseraufkommens und des Erhalts der Feuchtgebiete beschlossen.

Neuer Erfolg für die in Schwalmtal und Niederkrüchten gestartete Initiative, die vor den Risiken des früheren Braunkohleausstiegs für Feuchtgebiete und Grundwasser im Kreis Viersen warnt. Auch die CDU in Nettetal hat dazu eine gleichlautende Initiative im Stadtrat gestartet. In der jüngsten Sitzung des Schwalmtaler Rates teilte Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) mit, dass sich voraussichtlich die Verbandsgemeinden der Kreise Heinsberg, Kleve und Viersen sowie die Stadt Mönchengladbach der Resolution anschließen werden. Sie soll im ersten Quartal an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die Fraktionsvorsitzenden im Landtag gehen. Dies teilte zeitgleich auch Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) in der Sitzung des Gemeinderates mit.