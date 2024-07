OGS-Ausbau in Viersen Resolution verpasst Mehrheit im Rat

Zwei Jahre noch, dann gilt der Rechtsanspruch auf einen Platz im offenen Ganztag. Die Stadt Viersen hat sich schon vor längerer Zeit auf den Weg gemacht, baut den OGS-Bereich nach und nach aus. Vom kommenden Schuljahr an, so beschloss es der Stadtrat am Dienstagabend, soll an der Martinschule in Süchteln eine weitere OGS-Gruppe eingerichtet werden.