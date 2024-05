Handwerk in Schwalmtal Insekten-Hotelier mit Leidenschaft für Holz

Die Leidenschaft, mit Holz umzugehen und sein handwerkliches Geschick seien ihm im Laufe seines Lebens immer wieder zugutegekommen, sodass Uhing beispielsweise das Fachwerk am Haus, in dem er mit seiner Frau Karin (78) wohnt, selbst anfertigte. Kurz nach dem Ausstieg aus dem Berufsalltag meldete das Ehepaar ein Gewerbe an, unter dem sie in einem Verkaufsraum, der an ihr Haus grenzt, vor allem Dekofiguren und -puppen wie Clowns verkauften. „Ich besorgte mir die Ware selbst und bot sie dann zum Wiederverkauf an“, erzählt der Rentner. Zu dieser Zeit sei ihr Geschäft in Schwalmtal und darüber hinaus als „Der Clown“ bekanntgeworden. Der Name sei geblieben und der Verkaufsraum sei zu einem Hobbyzimmer umfunktioniert worden, doch habe er sich vor etwa 20 Jahren auf Dekoration aus Holz spezialisiert. Einzelne Betonarbeiten oder Gestecke seien auch dabei, aber der Großteil seiner Basteleien sei aus Holz. „Meistens kommt Tannen- und Fichtenholz zum Einsatz. Damit arbeite ich gern, weil es erstens gut zu verarbeiten und zweitens nicht so teuer im Einkauf ist“, klärt er auf. Buche und Eiche seien eher hochpreisig. Würde Uhing diese Holzarten nutzen, müsse er am Ende die Mehrkosten auf die Käufer umlegen. Da schreckten dann viele zurück. Das Material für seine Kreationen kauft Heinz Uhing zum Beispiel in den umliegenden Baumärkten. Neben den Dekoartikeln, die sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet sind, fertigt der Schwalmtaler mit besonderer Vorliebe Insektenhotels in verschiedenen Größen an. Diese können an Wänden aufgehangen oder aber mithilfe eines stabilen Untergestells, das Uhing auf Wunsch mitliefert, auch auf freien Flächen wie Wiesen oder Höfen aufgestellt werden.