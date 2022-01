Einrichtung zurzeit geschlossen : Renovierungsarbeiten in der Begegnungsstätte

Renovierungsarbeiten in der Begegnungsstätte

Niederkrüchten Warum die Einrichtung am Oberkrüchtener Weg noch den gesamten Januar über nicht für mobile Impfaktionen des Kreises Viersen genutzt werden kann.

In der Begegnungsstätte Niederkrüchten wird zurzeit renoviert; deshalb kann sie auch im verbleibenden Monat Januar nicht, etwa für mobile Impfaktionen, genutzt werden.

Dies sind nicht die einzigen Arbeiten, die in der Einrichtung am Oberkrüchtener Weg geplant sind. „Zu einem späteren Zeitpunkt werden noch neue Akustikplatten im Deckenbereich verbaut“, kündigt Grusen an. Dies sei aber nicht mehr für Januar vorgesehen.