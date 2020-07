Landschaft in Viersen : Die Niers wird wieder kurvig

Süchteln Ein rund 750 Meter langes gerades Teilstück des Flusses in Süchteln wird derzeit renaturiert. Es dient als Regenrückhalteraum, zum Hochwasserschutz und als Brutfläche für Wat- und Wiesenvögel.

Für Paddler, die auf der Niers unterwegs sind, ist es noch ungewohnt: Im Fritzbruch in Süchteln müssen sie neuerdings durch kurviges Gewässer navigieren. Der Niersverband renaturiert dort ein 750 Meter langes künstlich angelegtes Teilstück, das bisher gerade verlief. Vor rund einem Jahr begannen die Arbeiten, „jetzt sind wir auf der Zielgeraden“, sagt Projektleiterin Mechthild Lux.



Warum wird die Niers in Süchteln überhaupt renaturiert?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen soll das neue kurvige Niersstück als zusätzlicher Regenrückhalteraum und zum Hochwasserschutz dienen. Ganz in der Nähe betreibt der Niersverband ein Pumpwerk, von dem aus Abwasser in die Kläranlage nach Mönchengladbach befördert wird – bei Starkregen staut sich dort Wasser, das unter anderem in einem 10.000 Kubikmeter fassenden Rückhaltebecken gesammelt, gereinigt und in die Niers geleitet wird. Optimal sei das so nicht, sagt Wilfried Manheller, Leiter der Abteilung Gewässer und Labor. Denn: Das Wasser gelangt schwallartig in die Niers, durch die Umwälzung werden Kleintiere wie Libellenlarven und Bachflohkrebse Richtung Niederlande gespült. Die gerade verlaufende Niers sei „wie eine Autobahn“, erklärt Manheller. Im neuen kurvigen Teilstück wird das Wasser deutlich langsamer fließen, eine Kontrolltechnik soll dafür sorgen, dass Regen nicht mehr schwallartig eingeleitet wird. Zum anderen soll das renaturierte Niers-Areal zur Brutfläche für Wat- und Wiesenvögel werden. „Wir möchten die Niers lebendiger machen“, sagt Manheller.