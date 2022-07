Fluss in Viersen : Niers-Teilstück fast fertig renaturiert

Fluss in Viersen

Im Naturschutzgebiet Fritzbruch in Viersen wird ein künstlich angelegtes Teilstück der Niers renaturiert. Foto: Niersverband

Viersen In Viersen-Süchteln arbeitet der Niersverband an einem seiner größten Gewässerprojekte. Einige Vogelarten fühlen sich im Fritzbruch schon wohl.

Das Gewässerprojekt Fritzbruch des Niersverbandes in Viersen-Süchteln ist zwar noch nicht vollständig abgeschlossen, doch wie der Verband nun mitteilt, siedeln sich bereits zahlreiche Vogel- und Pflanzenarten an. Darüber hinaus biete die nun geschwungene Laufführung der Niers ein neues Zuhause für Kleintiere und Fische. Niersverband-Vorständin Sabine Brinkmann hat sich jetzt das Projekt vor Ort angesehen. „Dies ist neben dem Projekt im Mönchengladbacher Bresgespark aktuell eines unserer größten Gewässerprojekte an der Niers“, sagte sie.