Remigiusschule in Viersen Mit Jim Knopf in den Zirkus

Der mit zwei Personen besetzte Zirkus wird von den 17 Lehrern der Remigiusschule sowie sieben Eltern unterstützt. Alle haben vorab an einer Fortbildung teilgenommen. „Wir haben vorab für unsere Schüler eine Aufführung gemacht, bei der sich ein jeder entscheiden konnte, in welcher Szene er gerne mitmachen möchte“, sagt Brökelmann. 219 Kinder, aufgeteilt auf elf klassenübergreifende Gruppen, sind so im Einsatz. Geprobt wird in Schulräumen und im Zelt. „Einmal am Tag probt jede Gruppe zudem unter der Anleitung der Theaterpädagogen im Zirkus selber.“ Im Zelt gibt es eine Bühne, die vom Manegeneingang aus betreten werden kann. Die Geschichte von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, die in der Lokomotive Emma unterwegs sind, ist bekannt. Von Lummerland aus geht es in die Welt voller Abenteuer, wo die Besucher der Aufführungen unter anderem auf Piraten, Drachen, tanzende Vulkane und Irrlichter stoßen werden.