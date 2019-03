Grundschule in Viersen: Remigiusschule: Der Sanierungsplan

Grundschule in Viersen

Wurde 1956 eröffnet: die Remigiusschule in Viersen. Foto: Busch

Viersen Bauausschuss soll das Maßnahmen-Paket in einer Sondersitzung beschließen.

Als die Remigiusschule am Portiunkulaweg 1956 eröffnete, waren Laser, Mikrochip und Flugschreiber noch nicht erfunden. Der Bundeskanzler hieß Konrad Adenauer. Mehr als 60 Jahre nach der Eröffnung soll das Schulgebäude nun umfassend saniert werden – und zwar deutlich umfassender als zunächst geplant. Damit die Arbeiten rechtzeitig in den Sommerferien starten können, tritt am heutigen Mittwoch der Bauausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. (17.30 Uhr, „Forum“, Rathausmarkt. Die Sitzung ist öffentlich.)