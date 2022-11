Beliebte Veranstaltung in Schwalmtal : Martinsmarkt mit Rekordbesuch

Foto: Daniela Buschkamp 12 Bilder Ein Bummel über den Martinsmarkt

Schwalmtal Das milde Wetter machte den Martinsmarkt im Kinderdorf Bethanien zu einem Besuchermagneten. Hunderte waren dort, schlängelten sich vor Glühwein- und Imbissbuden. Martinslieder wurden auf ungewöhnliche Weise gespielt.

„Alles selbst gemacht“ lautet das Motto beim Martinsmarkt im Bethanien Kinder- und Jugenddorf in Schwalmtal-Waldniel. Ein Motto, das die Menschen am Sonntag begeisterte. Ein zweiter Grund, um nach draußen zu gehen: das milde Wetter mit Sonnenschein und blauem Himmel.

Ein Geschenk für die Organisatoren um Kinderdorfleiterin Julia Bartkowski, die in den vergangenen Jahren meist gegen Regen oder Kälte gekämpft haben. Sie war am Nachmittag einfach nur glücklich über den großen Zulauf. Und dies insbesondere, weil die Kinder, Jugendlichen und Kinderdorfeltern diese größte öffentliche Veranstaltung auf dem Kinderdorf-Gelände herbei gesehnt haben. „Wir haben uns nach zwei Jahren Pause so darauf gefreut, dass wir endlich wieder einen Martinsmarkt veranstalten konnten“, sagt Bartkowski.

Die meterlange Kuchentafel ließ keine süßen Wünsche unerfüllt. Foto: Daniela Buschkamp

Info Junge Musik aus dem Kinder- und Jugenddorf Musik aus dem Kinderdorf La Taste ist die Band des Bethanien Kinder- und Jugenddorfes in Schwalmtal-Waldniel. Musiklehrer Wolfhelm „Wolli“ Ostendarp hat sie im Jahr 1989 gegründet und leitet sie noch heute. Zu den Mitgliedern gehören Kinder und Jugendliche aus dem Kinder- und Jugenddorf, aber auch Mitarbeitende und Musiklehrer. Weitere Gruppen Außerdem gibt es dort die Kiddo Flasher und neu die Formation der kleinen Sänger.

Eine Änderung in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie: „Wir haben alles nach draußen gelegt“, sagt die Kinderdorfleiterin. So werden Kaffee und Kuchen in einem großen Zelt neben der Bühne angeboten – eine süße Verlockung, die von Obstkuchen bis Sahnetorte kaum einen Wunsch unerfüllt lässt und viele Besucher verführte.

Auf der Bühne wechselt sich die Kinderdorf-Band La Taste ab mit den Kiddo Flashern und den kleinen Sängern, alles Kinder im Kita- und Grundschulalter. Für einen Gänsehautmoment sorgt Armin (13), als er auf eine mehr als 100 Jahre alten Akkordzitter Martinslieder anstimmt. Seit zwei Jahren spielt der Jugendliche das ungewöhnliche Instrument; die Akkordzitter stellte ihm Schwester Wilma zur Verfügung.

Bunte Lichterketten und viele Laternen sorgen für eine beschauliche Atmosphäre auf dem Gelände, über dem der Duft von Glühwein, Waffeln und Bratwurst liegt. Allerdings ist es voll, sehr voll, vor vielen Ständen winden sich Schlangen von Menschen. Insbesondere Familien und Paare, auch aber Freunde schlenderten entlang der Buden und Zelte, immer wieder unterbrochen von lautem „Hallo“ und „Du auch hier?“

„Unser Martinsmarkt ist ein Treffpunkt für viele Waldnieler und für viele Schwalmtaler“, weiß Julia Bartkoski. Rund 6000 Menschen seien es 2019 gewesen. Immer wieder gebe es ein großes Hallo. Auch für Bartkowski selbst: „Ich freue mich, wenn ich hier ehemalige Kinder und Jugendliche treffe, die früher bei uns waren“, sagt sie und winkt einer Jugendlichen herzlich zu.

Ob Grußkarten, Schmuck, Marmelade, CDs, Bücher oder Näharbeiten wie Topflappen, Schlüsselbänder und Körnerkissen: Es sind viele Geschenkideen zu entdecken. Oder man beschenkt sich selbst, etwa mit einer Flasche Eier- oder Marzipanlikör. Die hochprozentigen Getränke am Stand von Petra Rider von der Außenwohngruppe Rheine sind derart beliebt, dass am Nachmittag nur noch vier Flaschen Glühweinlikör auf neue Besitzer warten. „Wir sind so gut wie ausverkauft“, sagt sie und weist auf die durchgestrichene Preisliste. Auch der „Schnaps to go“ sei sehr gut angekommen, man hätte noch viel mehr verkaufen können.

Der Plätzchenverkauf an der Bude des Fördervereins Bethanien verläuft ebenfalls rasant. „Ich musste nochmal wiederkommen, meiner Frau schmecken die Kekse so gut“, sagt ein Besucher und greift beherzt zu einer neuen Plätzchentüte. Vanillekipferl waren bereits am frühen Nachmittag ausverkauft. „Unsere Kekse sind immer sehr beliebt“, sagen Burkhard Sudhoff und Birgit Schmitz-Grob vom Förderverein. Für die Produktion des Naschwerks würden Mitglieder des Fördervereins ebenso sorgen wie Kinder und Jugendliche in den Kinderdorffamilien. Der Erlös gehe an das Kinderdorf, damit würden etwa musische oder sportliche Angebote finanziert.

In der Bude vom Sommerhaus eine weitere nette Idee: Die Käufer können selbst entscheiden, ob sie für ein Körnerkissen sechs Euro oder mehr, bis maximal 15 Euro, bezahlen wollen.

Nach dem Vorbild des heiligen Martin wird, so Julia Bartkowski, der Erlös geteilt: zwischen den eigenen Kindern und Jugendlichen sowie dem Verein Aktionsgemeinschaft West-Afrika Viersen um Viersens frühere Bürgermeisterin Marina Hammes.