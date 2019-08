Vereine in Viersen : Reitverein mit eigenem Parcourschef

Viersen Der Reitverein Viersen wurde gründet, um unabhängig von anderen Vereinen auf einem Hof in Viersen-Ummer die Jugend zu fördern. Der Vorsitzende Christoph Johnen hat noch einen Nebenjob, der ihn ab und zu ins Ausland führt.

Im vergangenen Jahr entschloss sich Johnen, der vor mehr als 25 Jahren beim Ex-Weltmeister der Springreiter Norbert Koof in Willich als Aktiver ritt, in Deutschland zukünftig nicht mehr als Parcourschef tätig zu sein. „Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass ich einen zeitaufreibenden Beruf als Vermietungsmanager eines Hamburger Unternehmens habe“, erläutert er. Außerdem wollte er seine Frau Linda Lambertz-Johnen in ihrem Viersener Pferde-Betrieb unterstützen. „Seit September letzten Jahres nehme ich auch wieder an Turnieren als Springreiter teil“, sagt Johnen. Aber: „Einzelne interessante Veranstaltungen im Ausland werde ich weiterhin bauen“, betont er. „So war ich in den letzten Jahren mehrfach in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien sowie auch schon vor drei Jahren in Marokko.“