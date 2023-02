Reisebüros in Viersen Viersener buchen wieder mehr Reisen

Lockdowns, verschärfte Einreisebestimmungen, von Land zu Land unterschiedliche Hygienevorschriften: Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen drei Jahren viele Einschränkungen im Tourismus mit sich gebracht. Nun ist Reisen wieder deutlich einfacher möglich, die Reisebüros in Viersen verzeichnen eine hohe Nachfrage vor allem nach Auslandsreisen. „Der Januar und Februar waren bei uns buchungstechnisch sehr stark, sogar stärker als vor Corona – und das, obwohl die Preise deutlich angezogen sind im Vergleich zur vergangenen Saison“, sagt etwa Heinz Inderfurth vom Reisebüro Inderfurth. „Die Nachfrage ist seit Anfang des Jahres riesig“, bekräftigt Thilo Offergeld vom Reisebüro Hülsmann. Sylvia Jansen vom Reisebüro am Cap Horn hat festgestellt: „Es ist ein richtiger Aufschwung zu spüren.“ Und auch Sabina Fuhrmann vom Reisebüro Holidayland hat den Eindruck: „Die Leute wollen wieder weg.“