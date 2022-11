Freizeittipp für Viersen : „Blaue Stunde“ in der Stadtbibliothek

Viersen Die Reihe beginnt am Mittwoch, 23. November. Sie enthält jeweils eine Veranstaltung für Erwachsene sowie zeitgleich eine für Mächen und Jungen.

Das Team der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek am Rathausmarkt 1b in Viersen möchte Erwachsenen an vier Terminen in der Vorweihnachtszeit Gelegenheit bieten, zur Ruhe zu kommen, während ihre Kinder an spannenden Aktivitäten teilnehmen.