Viersen Die Täter brachen jeweils einen Container auf.

In der Nacht zu Dienstag sind Reifendiebe in Viersen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, brachen bisher unbekannte Täter in zwei Autohäusern – am Kränkelsweg und an der Sittarder Straße – jeweils einen Container auf und stahlen einen Teil der darin gelagerten Reifen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770.