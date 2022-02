Feuerwehreinsatz in Niederkrüchten : Ungewöhnliche Rettung – Reh steckt im Parkhaus fest

Niederkrüchten Am Samstagvormittag verfing sich das Tier in einem Stahlgitter des Parkhauses. Einsatzkräfte des Löschzugs Elmpt befreiten das Reh aus seiner misslichen Lage.

Parkhäuser werden gemeinhin an den Bedürfnissen von Pferdestärken ausgerichtet, nicht aber an den Schwächen von Rehen. Vielleicht ein Fehler, da das Erkennungsvermögen von Rehen für unbewegte Gegenstände nicht sehr hoch entwickelt ist, um es freundlich auszudrücken. Kommen Reh und Parkhaus zusammen, ist die Chance hoch, dass das nicht gut ausgeht.

So war das auch am Samstag im Parkhaus an der Adam-Houx-Straße in Niederkrüchten Elmpt. Dort hatte ein Reh zwar nicht eingeparkt, aber eines seiner vier Beine in einem Gitter unter der Stahltreppe eingeklemmt.