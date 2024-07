Ausflugstipps für die Sommerferien „Mind Mystery“ begeistert mit optischen Täuschungen

Größer werden, kleiner werden, von der Decke herabhängen oder scheinbar in eine Schlucht stürzen. Im Erlebnismuseum „Mind Mystery“ ist nichts so, wie es scheint. In Horst in Nord-Limburg gelegen, ist es nur eine halbe Autostunde von Viersen entfernt und hat sowohl für Erwachsene als auch für Kinder einiges zu bieten.