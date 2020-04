Regen fehlt : Stadt Viersen bittet um Hilfe beim Wässern

Viersen In Viersen bitten die Städtischen Betriebe Bürger um Hilfe beim Wässern öffentlicher Grünflächen. Denn auch in den kommenden Tagen soll es keinen Regen geben.

Die Niederschlagsvorhersagen für die kommenden Tage lassen keine Besserung erwarten: Es bleibt trocken – zu trocken. Ein Zustand, den man an vielen Grünflächen schon sehen kann. Die Städtischen Betriebe in Viersen bitten darum die Menschen: „Helfen Sie mit, gönnen Sie den Pflanzen in Ihrer Nachbarschaft einen Eimer oder auch ein Paar Gießkannen Wasser. Das Grün wird es Ihnen danken.“