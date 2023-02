Viersen/Mönchengladbach OVG gewährt Politik Akteneinsicht

Anders als in Viersen, wo das Thema von der Politik stets nicht-öffentlich behandelt wurde, wurde in der Nachbarstadt Mönchengladbach öffentlich in Ratssitzungen darüber gestritten. Und der Klageweg beschritten. So klagten die FDP und Die Linke in Mönchengladbach gegen die Stadtverwaltung auf Akteneinsicht. Die erlitt jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht Münster in zweiter Instanz eine Niederlage. Die Richter ordneten an, die Stadt Mönchengladbach müsse den beiden Fraktionen Einsicht gewähren in ein Schreiben des Beteiligungsmanagements der Verwaltung an den damaligen Gladbacher Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) im Vorfeld der fraglichen Aufsichtsratssitzung vom Juni 2018, in der der Kauf-Beschluss nach heftiger Debatte gefasst wurde. Die Richter bestätigten damit im Wesentlichen das Urteil aus der ersten Instanz, ließen aber eine Revision zu. Sprich: Die Stadt Mönchengladbach kann noch den Weg zum Bundesverwaltungsgericht beschreiten – und wird dies auch tun, wie ein Stadtsprecher unserer Redaktion mitteilte: „Die Stadt Mönchengladbach wird im Rechtsverfahren in Sachen share2drive gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster auf Akteneinsicht in ein internes Schreiben vor dem Bundesverwaltungsgericht in Revision gehen.“ Damit strebe die Stadt „eine grundsätzliche Klärung zum Thema Akteneinsichtsrecht an“, so der Sprecher. Bis dahin ist das OVG-Urteil nicht rechtskräftig. Und das Schreiben bleibt unter Verschluss.