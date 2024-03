Realschule in Viersen-Süchteln Ein Roboter für duftende Klassenzimmer

Am ersten Tag saßen alle Beteiligten zusammen, und gemeinsam wurde überlegt, wo mittels digitaler und technischer Hilfe Optimierungen in der Schule Einzug halten könnten. „Wir sammeln die Ideen und überlegen danach, wie eine mögliche Lösung aussehen könnte“, sagt Jonas Schmidt, der in Tübingen Informatik studiert. In Kleingruppen geht es im Anschluss an die verschiedenen Projekte heran. In der Realschule arbeiteten die Schüler an einem fahrenden Mülleimer, einem intelligenten Spind mit Beleuchtung, Ventilator und Pin-Code sowie an einem digitalen Bezahlsystem für den Schulkiosk. Dazu kamen ein Roboter, der mittels Duftsprays für gut riechende Klassenzimmer sorgen soll – und der besagte Süßigkeitenautomat.