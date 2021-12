Ersatzverkehr mit Bussen : RE 13-Halteausfälle im Kreis Viersen

Züge der Linie RE 13 halten Mitte Januar nicht zwischen Viersen und Venlo. Foto: Sebastian Radermacher/Radermacher, Sebastian

Kreis Viersen Züge der Linie RE 13 halten im Januar an mehreren Tagen nicht an den Haltestellen in Viersen, Dülken, Boisheim, Breyell, Kaldenkirchen und Venlo. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird jeweils eingerichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz halten die Züge der Linie RE 13 von Sonntag, 9. Januar, bis zum 21. Januar, nicht zwischen Viersen und Venlo.

Das teilt Betreiber Keolis mit. Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Zwischen Viersen und Venlo fahren zusätzlich Schnellbusse ohne Zwischenhalte.

(naf)