Kontrollen in Brüggen und Nettetal So liefen die Razzien in Leiharbeiter-Unterkünften

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach machte sich bei der Kontrolle in Brüggen-Bracht ein Bild von den Zuständen in den Unterkünften. Neben Gebäuden, in denen niederländische Leiharbeitsfirmen aus der Fleischindustrie Beschäftigte unterbringen, wurden erstmals auch Objekte kontrolliert, in denen Menschen unterkommen, die für polnischen Firmen aus der Logistik- und Baubranche arbeiten. Alle angetroffenen Leiharbeitnehmerinnen und -nehmer sind in den Niederlanden beschäftigt.