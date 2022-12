Nächtliche Kontrollen in Nettetal und Brüggen Razzien in Leiharbeiter-Unterkünften

Straßensperren rund um die evangelische Kirche am Montagabend in Brüggen-Bracht: An Markt- und Stiegstraße kontrollierten Polizei und Ordnungsamt drei Objekte, die als Unterkünfte für Leiharbeiter aus Osteuropa dienen. An der Stiegstraße 28 öffnete die Feuerwehr die Haustür mit der Axt, die Unterkunft war leer. Zeitgleich fand eine Razzia in drei Objekten in Nettetal-Hinsbeck statt: Auch dort werden an Menschen, die in den Niederlanden arbeiten, Unterkünfte vermietet – schlechte Bedingungen für teures Geld, so der Verdacht.