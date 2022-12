Kontrollen in Brüggen-Bracht Razzia in Bracht wird aufgearbeitet

Brüggen · „So etwas hat es bei uns in Brüggen noch nie gegeben.“ Mehr als hundert Kräfte seien im Einsatz gewesen. Das sagte Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) in der jüngsten Ratssitzung zu den Kontrollen, die am Montagabend zeitgleich in Brüggen-Bracht und Nettetal-Hinsbeck stattgefunden haben.

16.12.2022, 19:05 Uhr

Erstmals wurden Leiharbeiter-Unterkünfte in Brüggen geprüft. Foto: Daniela Buschkamp