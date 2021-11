Einsatz am Samstagmorgen : Großbrand wütet in der Alten Manufaktur in Viersen

Foto: Theo Titz 8 Bilder Feuer in Alter Manufaktur in Viersen

Viersen Im Backsteingebäude der Alten Manufaktur in Viersen ist am Samstagmorgen die Feuerwehr im Einsatz. Teile des Erdgeschosses stehen in Flammen. Straßen sind gesperrt, der Einsatz dauert noch an.

In der Alten Manufaktur in Viersen ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, sind Rettungskräfte der Feuerwehr Stand 9 Uhr an der Clörather Straße noch immer im Einsatz. In einem Gebäude, in dem sich auch eine Musikschule befindet, standen zwischenzeitlich Teile des Erdgeschosses in Flammen. Die NINA-Warnapp warnte zudem am Morgen vor eine Geruchsbelästigung, ausgelöst durch das Feuer.

Wie die Stadt Viersen am Vormittag mitteilt, ging der erste Notruf um 5.25 Uhr ein. Menschen seien durch das Feuer nicht in Gefahr gewesen. Sämtliche Einheiten der Viersener Feuerwehr sind vor Ort und werden durch umliegende Feuerwachen unterstützt. Clörather Straße und Vorster Straße sind für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

(chal)