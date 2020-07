Verwirrung um vermisste Hausbewohner bei Feuerwehreinsatz : Rauch im Viersener Zentrum: Feuerwehr suchte zwei Menschen

An der Rektoratstraße waren in der Nacht zu Freitag 33 Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: Feuerwehr Foto: Feuerwehr

Viersen Gemeldet waren der Feuerwehr auch zwei vermisste Menschen im Dachgeschoss des Hauses. 33 Einsatzkräfte rückten in der Nacht zu Freitag zur Rektoratstraße aus.

Einsatzkräfte der Viersener Feuerwehr sind in der Nacht zu Freitag zu einem Kellerbrand an der Rektoratstraße in Stadtzentrum alarmiert worden. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, war außerdem gemeldet, dass zwei Menschen im Dachgeschoss vermisst würden. Zuletzt stellte sich aber heraus, dass die Bewohner gar nicht zu Hause waren. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Zu insgesamt zwei Einsätzen musste die Wehr in der Nacht zu Freitag ausrücken. Um kurz vor 3 Uhr wurde sie erst zur Rektoratstraße gerufen. Beim Eintreffen rauchte es aus dem Keller, wie der Feuerwehrsprecher am Freitag berichtete. Weil nicht klar gewesen sei, was mit den als vermisst geltenden Bewohnern des Dachgeschosses war, sei zunächst die Wohnungstür aufgebrochen worden. In einem Kellerschacht, über den Bier für eine Gaststätte angeliefert wird, fanden die Wehrleute dann später ein angekokeltes Handtuch. Eine Ursache für den starken Rauch im Haus oder ein Feuer seien nicht zu entdecken gewesen. „Das Haus wurde belüftet, die NEW wegen des Stromausfalls im betroffenen Haus und der Nachbarschaft gerufen.“

Noch während des laufenden Einsatzes ging bei der Feuerwehr ein weiterer Alarm ein: In einem Wohnhaus an der Kreuelsstraße hatte sich ein Brandmelder bemerkbar gemacht. Vor Ort habe sich ergeben, dass alles in Ordnung sei und die Feuerwehr nicht aktiv werden müsse, sagte der Sprecher. Auch am Donnerstagabend um 21.20 Uhr war die Wehr ausgerückt und musste nicht eingreifen, wie er berichtete: An der Venloer Straße hatte es eine Brandmeldung gegeben.

(naf)