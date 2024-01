Polizei sucht Täter nach Raubversuch Faustschlag für 19-Jährigen — Spur führt nach Viersen

Am Samstag, 14. Oktober 2023, wartete ein 19-Jähriger aus Hamburg gegen 23.45 Uhr auf seinen Zug. Laut Polizei wurde er von einer Gruppe von vier Jugendlichen angesprochen; sie verlangten sein Handy. Als der junge Mann dies ablehnte, umzingelten ihn die vier und bedrängten ihn. Als er die Gruppe bat, ihn in Ruhe zu lassen und einen von ihnen wegschubste, beleidigten und schlugen ihn die anderen drei. Ein Faustschlag landete in seinem Nacken. Erst, als eine Frau dazwischenging, ließ die Gruppe von dem Mann ab.