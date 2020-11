Kriminalität in Viersen : Raubüberfall auf Kiosk und Tankstelle

Viersen Am Donnerstagabend bedrohte ein Mann das Verkaufspersonal mit einer Schusswaffe. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Ein unbekannter Räuber hat am Donnerstagabend in Viersen-Dülken mehrere hundert Euro bei einem Überfall auf eine Tankstelle erbeutet. Zuvor war bereits ein Kiosk in Viersen-Süchteln überfallen worden – die Polizei geht davon aus, dass der Mann auch diesen Überfall begangen hat. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Es war gegen 19.50 Uhr, als ein unbekannter Mann einen Kiosk an der Hindenburgstraße betrat, eine Schusswaffe zückte und von der Kassiererin Bargeld forderte. Die Frau reagierte gelassen. Sie hatte erkannt, dass sie nicht mit einer echten Waffe bedroht wurde. „Als sie ihre Erkenntnis dem Räuber mitteilte, verließ dieser verblüfft und verunsichert den Kiosk und flüchtete zu Fuß in Richtung Süchteln-Innenstadt“, berichtete ein Polizeisprecher.

Gegen 21.45 Uhr betrat dann ein maskierter Mann das Kassengebäude einer Tankstelle an der Brabanter Straße in Dülken. Der Täter bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und begab sich umgehend hinter den Kassentresen. „Hier drückte er die Angestellte zur Seite, griff in die Kasse und flüchtete mit der Beute von mehreren hundert Euro in Richtung Arnoldstraße“, so der Polizeisprecher. Verletzt wurde die Angestellte nicht.