Nach Raubüberfall in Viersen : Polizei verhaftet zwei Jugendliche am Busbahnhof

Polizei verhaftet zwei Jugendliche am Busbahnhof

Nach Raubüberfall in Viersen

Am Montag kam es am Rathausmarkt zu einem Raubüberfall. Zwei Tatverdächtige wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 14- und einen 15-Jährigen. Foto: Ja/Proemper,Antje (proe)

Viersen Erneut ist es am Viersener Busbahnhof zu einem Raubüberfall gekommen. Die Polizei fasste die mutmaßlichen Täter. Den beiden 14- und 15-Jährigen droht jetzt Untersuchungshaft.

Nach einem Raubüberfall hat die Polizei einen 14-jährigen Mönchengladbacher und einen 15-jährigen Viersener am Donnerstag in der Nähe des Busbahnhofs am Rathausmarkt vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte wegen dringenden Tatverdachts des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl. Bei den beiden Jugendlichen handele es sich um Intensivstraftäter, teilte die Polizei mit.