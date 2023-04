Einsatz wegen Raubes in Viersen Polizei sucht Bauchtasche und findet Cannabis

Viersen · Am Montagabend alarmierte ein 14-Jähriger in Viersen die Polizei und gab an, geschlagen und um seine Bauchtasche beraubt worden zu sein.

18.04.2023, 16:48 Uhr

Streifenwagenbesatzungen hatten es am Montagabend mit mehreren polizeibekannten Jugendlichen zu tun. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wegen einer geraubten Bauchtasche sind Polizisten am Montagabend in Viersen im Einsatz gewesen – neben einer Bauchtasche fanden sie letztendlich Cannabis, Utensilien zum Portionieren und Bargeld. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, waren in den Vorfall Jugendliche, die allesamt polizeibekannt sind, verwickelt. Nach Angaben der Sprecherin hatte ein 14-jähriger Viersener gegen 19.20 Uhr die Polizei verständigt und berichtet, er sei geschlagen und beraubt worden. „Seine Widersacher konnte er benennen, es handelte sich um einen 14- und einen 15-Jährigen.“ Sie sollen den 14-Jährigen getreten, geschlagen und ihm die Bauchtasche geraubt haben. Wo genau dies passierte, dazu machte die Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion keine Angaben, da es sich bei den Beteiligten um Minderjährige handele. Sofort, so berichtet die Polizeisprecherin weiter, sei eine Fahndung ausgelöst worden. Dabei sei einer Streifenwagenbesatzung ein Auto aufgefallen, auf dessen Beifahrersitz ein polizeibekannter 17-Jähriger saß. „Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fand sich auch eine Bauchtasche. Die aber gehöre dem 17-Jährigen, beteuerte dieser.“ In der Tasche fanden die Einsatzkräfte Cannabis, Utensilien zur Portionierung sowie Bargeld – eine Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte bei zwei weiteren Jugendlichen, 14 und 16 Jahre alt, ein Tütchen Cannabis: Sie hatten sich laut Polizei im Gebüsch versteckt, als sie den Streifenwagen entdeckten. Schlussendlich seien auch die beiden Jungen aufgetaucht, nach denen wegen des Raubes und der Körperverletzung gesucht wurde. „Hier ergaben erste Ermittlungen, dass auch das Opfer zugeschlagen hatte und sich nun ebenfalls wegen Körperverletzung verantworten muss“, informiert die Polizeisprecherin. Gegen 23.45 Uhr sei der 17-Jährige, bei dem die Bauchtasche gefunden worden war, in Viersen-Süchteln an der Johannisstraße erneut im Auto von einem Streifenwagen kontrolliert worden. Dabei sei mittels Schnelltest festgestellt worden, dass der 18-jährige Fahrer des Autos unter Drogeneinfluss stand.

(naf)