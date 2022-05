Kriminalität in Viersen : Raub am Neumarkt — Geld abgehoben, Schlag ins Gesicht bekommen

Viersen-Dülken Ein 24-jähriger Viersener ist am Donnerstagnachmittag auf dem Neumarkt in Viersen-Dülken beraubt worden. Der Mann wurde leicht verletzt, die Täter entkamen unerkannt mit Bargeld.

Gegen 14.20 Uhr hatte der Mann in der Filiale der Volksbank Viersen Geld abgehoben. Als er die Filiale verließ, bekam er laut Polizei einen Schlag ins Gesicht. Das Portemonnaie, das er noch in den Händen hielt, fiel zu Boden. „Ein unbekannter Mann nahm die Geldbörse an sich und flüchtete gemeinsam mit einem zweiten Unbekannten in Richtung Innenstadt“, berichtete ein Polizeisprecher.