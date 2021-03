Umstrittenes Vorhaben in Schwalmtal-Waldniel : Ratsmehrheit kippt Logistik-Vorhaben

Umstrittenes Vorhaben in Schwalmtal-Waldniel

Schwalmtal Bündnisgrüne, SDP, die Mehrheit der CDU-Fraktion und Bürgermeister Andreas Gisbertz haben die Pläne für die Rösler-Brache abgelehnt. Mitglieder der Bürgerinitiative demonstrierten vor der Achim-Besgen-Halle.

Die vorliegenden Pläne des polnischen Investors MLP für einen Logistikpark auf dem früheren Rösler-Draht-Gelände sind vom Tisch: Für das Vorhaben sprachen sich in der Ratssitzung am Dienstagabend lediglich die beiden FDP-Ratsmitglieder und vier CDU-Ratsherren aus; dagegen votierten geschlossen die SPD und Bündnis/Die Grünen, Teile der CDU-Fraktion und Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU); vier CDU-Ratsherren enthielten sich.

In einer Sitzungspause hatte Michael Berger von der Bürgerinitiative „Nein zum Logistikpark Rösler Draht“ einen Ordner mit 1925 Unterschriften von Gegnern des Vorhabens an Bürgermeister Gisbertz übergeben; diese hatte die Initiative in nur sieben Tage gesammelt. „Insgesamt haben wir mehr als 2000 Unterschriften gesammelt“, sagte Berger nach der Sitzung. Vor der Sitzung hatten rund 60 Bürger mit Plakaten demonstriert; zudem lagen Fotos von MLP-Gegner auf dem Boden zur Achim-Besgen-Halle.