Politik in Viersen : Rats-TV startet am Dienstag die Testphase

In Krefeld und Mönchengladbach gibt es das schon länger: Am Dienstag ist Premiere in Viersen fürs Rats-TV. Foto: Fotos: dpa, Röse | Montage: Ferl

Viersen Premiere in der Viersener Politik: Am Dienstag kann die erste Ratssitzung live bei Youtube verfolgt werden. Aber nicht alle Ratsmitglieder werden zu sehen sein.