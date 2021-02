Digitalisierung in Viersen : Stadt erstellt Konzept für Rats-TV

Viersen Die Verwaltung soll unter anderem prüfen, welche Technik benötigt würde. Nicht nur Rats- sondern auch Ausschusssitzungen sollen übertragen werden – das könnte für höhere Kosten sorgen.

Die Stadtverwaltung soll prüfen, wie sich ein Rats-TV für Viersen umsetzen ließe. Damit hat sie der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beauftragt. Geklärt werden soll, welche technischen Möglichkeiten es gibt. Auch, was es kosten würde, Rats- und Ausschusssitzungen live zum Beispiel im Internet zu übertragen, soll untersucht werden.

Die SPD hatte beantragt, dass die Verwaltung ein Konzept zum Rats-TV erarbeiten soll. In der Vorlage zur Ratssitzung empfahl Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD), den Antrag abzulehnen. Sie verwies darauf, dass der Rat bereits 2011 einen Antrag der Linke auf Rats-TV mit großer Mehrheit abgelehnt habe. Sie führte außerdem an, es sei zu vermuten, „dass das Öffentlichkeitsinteresse, gemessen an den Zugriffszahlen, eher gering ausfallen dürfte und somit in keinem Verhältnis zum Aufwand stehen würde.“