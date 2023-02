Rathaussturm in Schwalmtal 2023 Ängstlicher Bürgermeister unterliegt der Möhnenmacht

“Etwas Angst habe ich schon“, gestand Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) vor seinem ersten Rathaussturm. Vielleicht startete deswegen der Möhnensturm mit rund zehnminütiger Verspätung? Doch dann gab es für die Damenschar um Miriam Knüppel kein Halten: Erst griffen sie sich den Rathausschlüssel, dann zur Schere und es ging dem Verwaltungschef an die Krawatte. Danach wurde im Ratssaal weiter gefeiert bei Live-Musik und Rhabarber-Likör. Vor dem Rathaus in Waldniel hatten sich rund 150 Kostümierte jeden Alters eingefunden. Auch der „BigBass“ mit Streetworker Joachim Hambüchen war erneut eine beliebte Anlaufstelle. „Die Kinder kommen zu uns, die älteren feiern woanders“, weiß er. Erwachsene, darunter Freundesgruppen und Kollegen, nutzten das weiße Zelt vor dem Waldnieler Rathaus zum Singen, Schunkeln und Feiern. Ein Wetterschutz war nicht notwendig: Am zartblauen Himmel schien die Sonne.