Rathaussturm in Brüggen-Bracht 130 begeisterte Frauen folgen neuen Möhnen

Nach Brüggen fiel auch die alte Amtsstube in Bracht: Rund 130 begeisterte Frauen folgten den drei neuen Obermöhnen Ilona Gendrisch, Steffi Wiesner und Manuela Wolters. So schnell erstürmten sie das frühere Rathaus an der Marktstraße.

16.02.2023, 18:23 Uhr

14 Bilder Sturm aufs Bürgermeisteramt 14 Bilder Foto: Birgit Sroka