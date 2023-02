Karneval 2023 im Kreis Viersen Wann die Möhnen wo die Rathäuser stürmen

Den Auftakt machen am Donnerstag, 16. Februar, im Westkreis die Süchtelner – dort wird bereits um 10.11 Uhr zum Sturm aufs Rathaus an der Tönisvorster Straße geblasen. Um 11.11 Uhr muss Bürgermeister Frank Gellen (CDU) in Brüggen das Rathaus verteidigen, auch in Dülken werden die Möhnen versuchen, das Rathaus zu stürmen.