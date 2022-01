Karneval im Grenzland : Rathäuser werden nicht gestürmt

Grenzland Nach Karnevalsumzügen und Sitzungen kommt jetzt auch die (erwartete) Absage für den traditionellen Sturm auf die Rathäuser in Brüggen, Brüggen-Bracht, Schwalmtal und Niederkrüchten.

Die Züge in Niederkrüchten und Brüggen-Bracht sind bereits wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, Sitzungen ebenso. Eine Absage wird es angesichts steigender Infektionszahlen auch für den traditionellen Sturm auf die Rathäuser in Schwalmtal, Brüggen und Niederkrüchten sowie auf das frühere Rathaus in Brüggen-Bracht am Altweiber-Donnerstag geben. Dies erklärten Jan Winterhoff, Pressekoordinator für die Gemeinde Schwalmtal, Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) sowie Frank Grusen, zuständig für die Pressearbeit der Gemeinde Niederkrüchten, jetzt auf Anfrage.