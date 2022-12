Sonderregelung an den Feiertagen Wie Rathäuser in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal Öffnungszeiten ändern

Die Dienststellen der Gemeindeverwaltung Brüggen bleiben vom 27. bis 31. Dezember geschlossen. Wie die Verwaltung mitteilt, wird deshalb ein Notdienst des Standesamtes am Mittwoch, 28. Dezember, in der Zeit von 9 Uhr bis 10.30 Uhr eingerichtet, dann werden ausschließlich Sterbefälle beurkundet. Vor der Beurkundung können die Nutzer die entsprechenden Unterlagen einscannen und senden an die E-Mail-Adresse: standesamt@brueggen.de. Wer sich telefonisch anmelden will, um die Urkunden abzuholen, kann in dieser Zeit unter Ruf 02163/5701-111 (Frau Claßen) oder oder 02163/5701-303 (Frau Terhag). Der Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes ist wie gewohnt über die Kreisleitstelle Viersen, Telefonnummer 02162 8195100, erreichbar. Geöffnet sind die Verwaltungsstellen in Brüggen wieder am Montag, 2. Januar, von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16 Uhr.