Bauvorhaben in Niederkrüchten : Rat stimmt Wohnkomplex in Niederkrüchten zu

Es geht um diese Baulücke an der Rathausstraße in Niederkrüchten. Hier soll ein Komplex mit mehreren Wohnungen entstehen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten In geheimer Abstimmung kam ein Votum von 17 Ja- und zwölf Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen zustande. Es geht um einen Neubau mit zwölf bis 16 Wohneinheiten, der in einer Baulücke an der Rathausstraße errichtet werden soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Abstimmung im Rat versprach spannend zu werden. Johannes Wahlenberg, Vorsitzender der CDU-Fraktion, erhöhte noch die Spannung, indem er eine geheime Wahl beantragte. Das Ergebnis zeigt durchaus, wie gespalten die Politik in dieser Frage ist: Für den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Ni-23 gab es 17 Stimmen, dagegen zwölf. Zwei Ratsmitglieder enthielten sich.

Die CDU steht zum Masterplan Wohnen und dem Projekt, Baulücken in den Ortslagen vorrangig zu bebauen. Ortsvorsitzender Reinhard Lüger spricht von einem Bedarf von über 1000 Wohnungen in der Gemeinde. An der Rathausstraße sollen auf den beiden leerstehenden Grundstücken dringend benötigte Wohnungen entstehen. Bei einem Gespräch vor anderthalb Wochen mit dem Bauherrn sei die oberste Etage gegenüber der Planung etwas reduziert worden.

Die Pläne für den Neubau, zwei Doppelhaushälften mit 12 bis 16 Wohnungen, waren vom 30. September bis 15. November öffentlich ausgelegt. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange waren am 11. September angeschrieben worden. Eine Interessengemeinschaft der Anwohner der Rathausstraße, Gartenstraße, Schleeker Weg und Dr.-Bäumker-Straße hat am 24. Oktober eine Anregung abgegeben, die von 59 Bürgern unterschrieben worden war. In der Abwägungstabelle folgt die Verwaltung nicht der Argumentation der Bürger.

Die Bedenken der Bürger entzünden sich an der Größe des Baukörpers. In dieser Lage sei er zu mächtig und zu groß. An der Straße, die von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägt sei, werde nun ein Wohnkomplex mit 12 bis 16 Wohneinheiten geplant. Die Höhe des Hauses solle 12,23 Meter betragen, unmittelbar gegenüber habe das Haus Rathausstraße 20 eine Höhe von 7,5 Metern. Die Rathausstraße weise an diesem Grundstück ein Gefälle auf, so dass vom niedrigsten Punkt das Gebäude noch wuchtiger wirke. Das geplante Gebäude werde die umliegenden Häuser um mehr als zwei Meter überragen. Im Baugebiet Heineland wurde die Gebäudehöhe auf 9,50 Meter beschränkt, in einem Fall auf 11,5, nicht aber 12,5 Meter.