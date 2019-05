Gemeinderat Schwalmtal : Grünes Licht für Discounter und Drogerie

Auf dem Gelände der ehemaligen Waldnieler Schlossbrauerei sollen nun die Bauarbeiten für ein Nahversorgungszentrum mit Discounter und Drogeriemarkt beginnen. Der Südturm der ehemaligen Schlossbrauerei wurde Ende Juni 2011 abgerissen. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Schwalmtal Am Dienstagabend beschloss der Schwalmtaler Rat einstimmig den Bauvorgang auf dem Gelände der ehemaligen Schlossbrauerei. Damit kommen ein neuer LIDL und ein Drogerie-Markt nach Waldniel. 2020 soll der Bau beginnen.

Der Schwalmtaler Rat machte am Dienstagabend den Weg für die Errichtung eines Nahversorgungszentrums auf dem Gelände der ehemaligen Schlossbrauerei in Waldniel frei. So entschieden die Fraktionen CDU, SPD; FDP und Grüne final in großer Einstimmigkeit über den Bebauungsplan in der Gemeinderatssitzung. Die Gemeindeverwaltung freut sich über den Fortschritt in dem lang angestrebten Vorhaben.

„Sobald die Genehmigung der Bezirksregierung vorliegt, kann es umgesetzt werden. Wir gehen noch von drei Monaten aus“, sagt Bernd Gather, Fachbereichsleiter für Planung, Verkehr und Umwelt in der Pressekonferenz zuvor am Dienstagmorgen. Das Gelände soll vermutlich bis Ende des Jahres freigeräumt sein, sodass die Bautätigkeiten 2020 beginnen und auch fertig gestellt werden können. „Der Discounter wird das Bauvorhaben zügig umsetzen“, verspricht Gather.

Info Zahlen zum Bau des neuen Einkaufs-Areals Höhe Der Discounter darf 6,50 Meter hoch sein. Der Drogeriemarkt maximal 5,50 Meter. Stellplätze Insgesamt 88 Parkplätze sind vor beiden versetzt zu bauenden Gebäuden geplant.

Der Lebensmitteldiscounter Lidl wird auf insgesamt 1150 Quadratmetern eine neue Filiale errichten. Und auch ein Drogeriemarkt kommt endlich nach Waldniel. Für ihn sind auf dem Areal 750 Quadratmeter vorgesehen. Noch ist aber unklar, um welche Drogerie-Kette es sich handeln wird. Die Verträge gäbe es aber bereits, versichert Gather.

Der Bedarf an neuen Einkaufsmärkten in Waldniel ist da, das zeigt die aktuelle Situation um den alten Lidl-Markt an der Roermonder Straße. Er sei nicht mehr zeitgemäß – die aktuelle Verkaufsfläche und Parkplatzsituation seien nicht akzeptabel, sagt Gather. Die Planung sieht vor den derzeitigen Lidl-Markt mit etwa 700 Quadratmeter Verkaufsfläche durch einen neuen Markt zu ersetzen.

Dieses Vorhaben wird nunmehr seit gut fünf Jahren diskutiert. Es gab mehrere Planungsideen, die immer wieder verworfen wurden. Doch mit dem jetzigen Beschluss fest hat das Warten bald ein Ende. Der Planungsausschuss der Gemeinde erarbeitete in den vergangenen Monaten diese neuen Ansatz.

Wie in vorigen Sitzungen bereits angekündigt, sollen mit dem Bau an der ehemaligen Schlossbrauerei noch weitere Erneuerungen stattfinden. So wird der Gambrinus-Brunnen im Zuge der Bauarbeiten an der Ecke zum Kreisverkehr endlich aufgebaut. Der Brunnen stand ehemals im Innenhof der Brauerei und wurde vor dem Abriss 2011 gesichert. Damit kommt ein Stück Geschichte zurück an seinen alten Platz, lediglich um ein paar Meter verschoben.