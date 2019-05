Rat Niederkrüchten: Haushaltslage : Niederkrüchtener Haushalt: 900.000 Euro Überschuss

Niederkrüchten Insgesamt macht das ein Plus von 1,8 Millionen Euro.

Das Haushaltsjahr 2018 endet für die Gemeinde Niederkrüchten mit einem satten Plus. Das Anfang 2017 bei der Einbringung des Doppelhaushalts 2017/18 noch prognostizierte Defizit von 900.000 Euro für das Jahr 2018 hat sich zum Abschluss des Haushaltsjahrs in einen Überschuss von 900.000 Euro gewandelt. Das macht unter dem Strich eine Verbesserung von 1,8 Millionen Euro, teilte Kämmerin Marie-Luise Schrievers jetzt im Rat mit. Den Löwenanteil daran machen Mehreinnahmen von 1,3 Millionen Euro bei den Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen aus. Hinzu kommen Einsparungen in einer Größenordnung von 400.000 Euro und 100.000 Euro an Steuer-Mehrerträgen.