Stadt Viersen : Rat macht Weg für 16-Millionen-Investitionen frei

Acht Anträge der Fraktionen bekamen eine Mehrheit und wurden in den Haushalt 2020 aufgenommen. Foto: RP/Pixabay

Am Dienstagabend wurde der Haushalt 2020 verabschiedet — mit dem einen oder anderen Zusatzgeschenk für die Wähler.

Mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP hat der Stadtrat am Dienstagabend den ersten Haushalt der Stadt Viersen nach Verlassen der Haushaltskonsolidierung verabschiedet. Grüne, Linke und FürVie verweigerten dem Entwurf ihre Unterstützung, sie vermissten Visionen.

Im kommenden Jahr will die Stadt Viersen 16 Millionen Euro investieren – insbesondere in eine bessere Ausstattung der Schulen. Auch ist eine deutlich verstärkte Personalausstattung der Stadtverwaltung vorgesehen – die Zahl der Mitarbeiter soll um 44 wachsen, ein Gutteil davon werden Erziehungskräfte in Kitas.