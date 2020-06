Kitas in Viersen : Randzeitenbetreuung — was Eltern wollen

Hunderte Eltern brauchen Kitas, die auch schon morgens früh öffnen – oder Betreuung samstags und abends anbieten. Foto: picture alliance / dpa

Viersen Mehr als 500 Eltern sehen einen Bedarf für andere Kita-Betreuungszeiten: früher am Morgen, später am Nachmittag. Das ergab eine Befragung der Stadtverwaltung. Im kommenden Jahr soll das erste Angebot an den Start gehen.

In Viersen sehen mehr als zehn Prozent aller Eltern von (auch angehenden) Kindern im Kita-Alter Verbesserungsbedarf bei den Betreuungszeiten. Das ist das Ergebnis einer Abfrage der Stadtverwaltung zur so genannten Randzeitenbetreuung – also deutlich früher am Morgen oder bis zum (frühen) Abend. Bereits vor fünf Jahren hatten die Grünen ein „Kita-Plus-Modell“ insbesondere für die Spontan-Betreuung in den Abendstunden gefordert, doch passiert ist nichts.

Die Befragung zeigte detailliert den Bedarf in den Stadtteilen. Foto: GRAFIK: PODTSCHASKE

In anderen Städten und Gemeinden ist eine Betreuung in den Randzeiten des Tages längst Alltag: In der Kita Mittendrin in Mönchengladbach beginnt der Tag früh: Ab 6.30 Uhr können die Eltern ihre Kinder dorthin bringen. Und der Tag endet spät: Um 18.30 Uhr schließt die Kita wieder. Auch in Willich gibt’s Betreuung in den Randzeiten.

Die Grünen wollten schon vor fünf Jahren eine Betreuung in den Abendstunden ermöglichen. Foto: RP

So etwas, das ist nun klar, wünschen sich auch Hunderte Eltern in Viersen: „Im Bereich der Randzeiten haben 208 Eltern einen Bedarf für einen Betreuungsbeginn ab 6 Uhr zurückgemeldet“, berichtete die Beigeordnete Çigdem Bern jetzt im Jugendhilfeausschuss. „Im Bereich der Nachmittagsstunden haben 144 Eltern einen Bedarf bis 17 Uhr, weitere 106 Eltern bis 18 Uhr und zusätzlich 46 Eltern bis 19 Uhr angegeben.“ Das Ergebnis zeige, dass auf Elternseite ein großer Wunsch an einer Ausweitung der Betreuungsangebote bestehe, so Bern. Auch Samstags- und Ferienbetreuung seien gefragt. 47 Eltern gaben Bedarf für Samstagsbetreuung an, 260 für Ferienbetreuung.

Manuel García Limia (SPD) sagte: „In dem Moment, wo es startet und das Angebot da ist, wird es weitere Bedarfe geben.“ Martina Maaßen (Grüne) erklärte, sie sei froh, dass sich die Verwaltung nun auf den Weg gemacht habe – „vor Jahren hat sie bewusst keine Befragung gemacht, um keine Bedarfe zu wecken“. Und Lob kam auch von der CDU: Er sei „sehr erfreut, dass wir jetzt in die Richtung Randzeiten marschieren können“, sagte Ratsherr Jürgen Moers.

Freilich: Die finanzielle Ausstattung für Randzeitenbetreuung sieht auch deutlich besser aus als noch vor wenigen Jahren: „Für das Jahr 2021 stehen uns aus dem Kinderbildungs-Gesetz 200.000 Euro dafür zur Verfügung, diese Summe soll in den Folgejahren 2022 und 2023 noch einmal um jeweils gut 200.000 Euro aufgestockt werden“, erklärte die Beigeordnete.

Und wie geht es jetzt weiter? Mittelfristig will die Verwaltung in jedem Stadtteil eine Kita mit erweiterten Öffnungszeiten ausstatten. Als erstes soll das im kommenden Jahr in Dülken gelingen: Im August 2021 eröffnet dort im Süden des Stadtteils eine neue Kindertagesstätte, die nicht nur erweiterte Öffnungszeiten bieten soll – sondern Eltern auch die Spontanbetreuung ihrer Sprösslinge ermöglicht.