Kriminalität in Viersen : Randalierer verletzt Polizisten

Zwei Beamte der Polizeiwache Viersen wurden bei dem Einsatz am Dienstagvormittag leicht verletzt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Ein Randalierer hat am Dienstagmorgen zwei Einsatzkräfte der Polizeiwache Viersen leicht verletzt. Die Beamten waren gegen 9.30 Uhr zu einem Kiosk an der Hauptstraße in der Innenstadt gerufen worden, da dort ein Mann randaliert und die Mitarbeiterin bedroht und geschubst hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken