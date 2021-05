Polizeieinsatz in Viersen : Randalierer greift zum Messer

Viersen Die Polizei hat am Montagabend einen 35-jährigen Randalierer überwältigt, der die Einsatzkräfte mit einem Messer bedrohte. Möglicherweise hatte er für Drogen konsumiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei hat am Montagabend einen 35-jährigen Randalierer überwältigt, der die Einsatzkräfte mit einem Messer bedrohte. In seinem Rucksack fanden sie ein Mobiltelefon, das der Mann in der Obdachlosenunterkunft einem Bekannten entwendet haben soll. Dort hatte er laut Polizei kurz zuvor ebenfalls randaliert. Der Erregungszustand des Mannes sei „ungewöhnlich hoch“ gewesen, so ein Polizeisprecher, möglicherweise ein Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Arzt entnahm dem Randalierer deshalb eine Blutprobe.