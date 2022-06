Begegnungsstätte in Viersen : Rahser Treff feiert zehnjähriges Bestehen

Begegnungsstätte in Viersen

Viersen Rund tausend Menschen nehmen pro Jahr an den Veranstaltungen im Rahser Treff teil. „Besonders beliebt sind das Frühstück und das Klön-Café“, berichtet Wolfgang Esser, Vorsitzender des Vereins Gemeinsam. Der hatte am Freitag Mitglieder, Ehrenamtler und Besucher zur Feier anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Begegnungsstätte eingeladen.

„Wir haben damals einen neuen Standort gesucht und sind auf ein ehemaliges Lokal im Rahser aufmerksam geworden“, erinnert sich Esser an die Anfänge. Im Jahr 2012 konnte die Begegnungsstätte mit vielen frischen Ideen in die Räumlichkeiten an der Dechant-Stroux-Straße einziehen. „Zur Eröffnung kamen viele Menschen. Wir haben eine Befragung gestartet, welche Veranstaltungen die Leute im Rahser möchten und welchen Namen wir dem Treffpunkt geben“, sagt Esser. Die Mehrheit stimmte für den Namen „Rahser Treff“, auch heute noch eine passende Wahl, findet der Vorsitzende.